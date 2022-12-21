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Ізраїль передав генератори для однієї з областей України

Альона Боженко
glavcom.ua
Ізраїль передав генератори для однієї з областей України
Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів
фото: Міненергетики

Ізраїль передав 17 генераторів різної потужності

Херсонська область отримала 17 генераторів різної потужності в якості допомоги від Ізраїля. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У повідомленні Міненерго йдеться про те, що Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

«Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім цього, Міненерго спрямує в Херсонську область 21 генератор і 24 трансформатори, отримані від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше Естонія відправила 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням в Україну.

Крім того, влада Тайваню виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва.

Теги: Ізраїль Міненерго Герман Галущенко генератор

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