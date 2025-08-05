Путін не вірить в ультиматум Трампа та очікує краху фронту за 2–3 місяці – Reuters

У Москві сумніваються, що Трамп здійснить свої погрози щодо Росії

Президент Росії Володимир Путін навряд чи підкориться ультиматуму президента США Дональда Трампа, термін якого спливає цієї п'ятниці. Про це, як пише «Главком», журналістам агентства Reuters розповіли декілька джерел, близьких до Кремля.

Російський лідер не хоче злити Трампа і розуміє, що він, можливо, таким чином упускає шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі мають пріоритет, зазначили два джерела.

Генеральний штаб ЗС РФ уже повідомив Путіну, що фронт в Україні нібито "впаде через 2-3 місяці", тому глава Кремля, як зазначається, спочатку збирається повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а вже потім говорити про мирну угоду, повідомило одне з джерел.

Наступ Москви на полі бою триває і Путін не вважає, що зараз настав час припиняти війну, – сказало джерело, додавши, що ані російський народ, ані армія не зрозуміють, якщо він зараз зупиниться.

Водночас, одне з джерел відзначило, що в приватному порядку президент Росії стурбований погіршенням зв'язків зі США і його насправді турбує роздратування Трампа. Однак російське керівництво сумнівається, що глава Білого дому зможе реалізувати свої погрози, оскільки раніше американський лідер або змінював свою позицію, або взагалі нічого не робив.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Нагадаємо, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він подякував йому за рішучість завершити війну й тиск на Росію