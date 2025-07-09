РФ атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА

Протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника

У ніч на 9 липня терористична армія РФ атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти вдарили по Україні:

728-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово – РФ;

сімома крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. – РФ;

шістьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. – РФ.

За даними Повітряних сил, основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 9 липня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені:

296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К» – збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку.

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.