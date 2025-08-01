Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Наслідки скорочення строку ультиматуму Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У відповідь на ультиматум «50 днів до економічного гаплика» США отримали чергову тупу заяву
фото: Reuters

Трамп скоротив ультиматум Путіну. Що далі?

Коли Д. Трамп давав Путіну 50 днів, він сподівався, що недоімперія або почне дійсно стрімкий і масштабний наступ на ЗСУ по всьому фронту, і Україні доведеться капітулювати. Або з російським наступом не складеться і, врешті решт, почнуться конструктивні переговори, під якими Трамп розуміє припинення бойових дій по лінії зіткнення. Тобто, у будь-якому випадку автоматично виникне визначеність. І для Трампа відкриється шлях сами знаєте до чого.

Але ж ніт. У відповідь на ультиматум «50 днів до економічного гаплика» США отримали чергову тупу заяву, що Росія має намір продовжувати «справедливу СВО задля захисту власних інтересів». Звісно, Трампа це розлютило, і він скоротив строк до 10 днів, очікуючи якусь притомну реакцію від недоімперії.

І знов ніт! Наскільки відомо, недоімперія запропонувала лише обопільне припинення ударів по критичній інфраструктурі та воєнних виробництвах, які знаходяться у густонаселених районах. Тобто, ми припиняємо кошмарити їхню паливну та транспортну інфраструктуру, яка працює на війну, а вони припиняють бити по заводу «Артема» у Києві. Можливо припиняють.

Трамп на цю дурню не відреагував, і навряд чи відреагує. Виникає питання: що далі?

Дуже сподіваюся, що Трамп таки введе свої «пекельні санкції проти країн, які закуповують російські енергоносії. Хоча вірогідність цього десь 60%, не більше. Але навіть ці санкції не спрацюють, якщо не припинити діяльність тіньового танкерного флоту Росії. Для цього потрібні рішучі дії флотів країн Балтії, які будуть не пропускати танкери до Росії. Все це за обов’язкової умови прикриття флотом США.

А ось тут моя уява про рішучість Трампа добігає меж. Бо щоб розблокувати «тіньовий флот», Росія залучить свої літаки, вони гарантовано почнуть робити провокуючи маневри, і їх доведеться збивати. Бізнесмен Трамп може бути гранично жорстким у фінансових перемовинах або бомбити фактично беззахисний Іран. А щодо демонстрації сили ядерній недоімперії – не певен.

Тобто, фактично нічого не змінюється: Україна має триматися, фронт не має бути прорваним, а на деяких ділянках до зими потрібен навіть український контрнаступ, і тільки це відкриє шлях до відносно конструктивних переговорів.

І ще один прогноз: Україні, в першу чергу, Києву, треба готуватися до дуже масованого повітряного удару ворога, 100 ракет і 500 безпілотників майже одночасно не мають дивувати і захоплювати зненацька. Бо це стандартний для кремлівського фюрерка спосіб вимістити на мирних людях свою невгамовну лють і відчай, що не складається так, як йому хочеться.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США путін Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скоро росіяни суб’єктивно відчуватимуть, що їх час минає, що вони програють
Як вибити у росіян віру у перемогу
28 липня, 16:40
Трамп змінив тактику
Трамп переглянув методи завершення війни
15 липня, 12:00
Трамп заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії
Трамп заявив, що Штати відправлять більше зброї Україні
8 липня, 03:12
Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна
НХЛ заборонила прихильнику Путіна Овечкіну давати інтерв'ю у Росії
7 липня, 15:23
У спеку важко заснути, особливо на фоні хронічного стресу
Спека погіршує сон: психологиня порадила, як відновити відпочинок
19 липня, 20:00
Осетрові види риби зникають з українських річок
В Україні зникають осетрові риби: науковиця б'є на сполох
20 липня, 08:42
Іран стверджує, що небезпека може чатувати Трампа на пляжі
«Удар безпілотником у пупок»: радник лідера Ірану накинувся із погрозами на Трампа
10 липня, 16:29
Мирослав Кувалдін із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ із позивним «Джонич»
Співак-воїн Кувалдін різко висловився про російськомовних українців
16 липня, 12:40
Лавров вважає, що Трамп нібито перебуває під тиском Європейського Союзу та керівництва НАТО
Лавров висміяв погрози Трампа
15 липня, 17:29

Олександр Кочетков

Наслідки скорочення строку ультиматуму Трампа
Наслідки скорочення строку ультиматуму Трампа
Війна – єдиний порятунок Путіна від розпаду Росії
Війна – єдиний порятунок Путіна від розпаду Росії
Чим збивати «шахедні зграї», якщо кулемети вже безсилі?
Чим збивати «шахедні зграї», якщо кулемети вже безсилі?
Захід нарешті почав діяти – дрони стали на конвеєр
Захід нарешті почав діяти – дрони стали на конвеєр
Іран, Путін і ядерна загроза: що загрожує Україні
Іран, Путін і ядерна загроза: що загрожує Україні
Нова «мирна» схема? Росія хоче роззброїти Україну руками Трампа
Нова «мирна» схема? Росія хоче роззброїти Україну руками Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua