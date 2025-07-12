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Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США: говорили про санкції та оборонну співпрацю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США: говорили про санкції та оборонну співпрацю
Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США
фото: x.com/andrii_sybiha

Під час зустрічі сторони обговорили і необхідність запровадження нових жорстких санкцій проти РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій СИбіга провів зустріч з представниками Палати представників США. Сторони обговорили посилення оборонної співпраці між Україною та Штатами, а також подальші кроки для протидії російській агресії. Про це Сибіга написав у Х, передає «Главком»

«Я був радий зустрітися з представниками Палати представників США», – зазначив він.

Глава українського МЗС поінформував американських партнерів про зростання терору з боку Росії, зокрема, проти цивільного населення. Сибіга підкреслив, що Москва відкидає всі мирні ініціативи Києва й у відповідь лише посилює авіаудари.

Також він підкреслив важливість зміцнення системи протиповітряної оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили і необхідність запровадження нових жорстких санкцій проти РФ. 

«Ми вдячні Конгресу США та обом партіям за їхню непохитну підтримку України в нашій обороні від російської агресії», – додав Сибіга.

Сибіга наголосив, що міцне стратегічне партнерство між Україною і США має ключове значення для забезпечення миру й безпеки в трансатлантичному просторі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив свою підтримку нового законопроєкту, який передбачає санкції проти Росії.

Дональд Трамп у четвер чітко дав зрозуміти, що законопроєкт про санкції отримав його схвалення. Він висловив очікування, що Сенат ухвалить цей захід, але при цьому наголосив на ключовому аспекті, який, очевидно, був важливим для його підтримки: законопроєкт «дуже шанобливо дозволяє президенту робити все, що він хоче».

Як стало відомо, Європейська комісія готує новий механізм «плаваючого» обмеження цін на російську нафту як частину чергового пакета санкцій проти Росії.

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Теги: Андрій Сибіга санкції

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