«Їм байдуже, скільки людей гине в Україні». Трамп прокоментував підвищення тарифів для Індії

Раніше Трамп попереджав про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт

Президент США стверджує, що Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає її на відкритому ринку

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Трамп каже, що Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи «величезні прибутки». «Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США», – каже американський президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що володіє інформацією про можливу відмову Індії від закупівлі російської нафти. Раніше стало відомо, що індійські державні нафтопереробні заводи припинили закуповувати російську нафту.

Як повідомлялося, попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Раніше провідна нафтова компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу через тендер.