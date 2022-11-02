Росію усунули від зернових справ: турецькі кораблі продовжать виходити з українських портів

Турецькі судна продовжать курсувати зерновим коридором

Туреччина продовжить виконувати зернову угоду так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній. Про це повідомляє media.az.

«Ми вважаємо, що підписана угода вигідна для всіх сторін і її порушення буде проблемою для кожної зі сторін. Ми хочемо продовжити транспортування зерна, і ми вкладатимемо у це свою лепту», – заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Туреччина розмовляла з цього приводу з Україною та росіянами. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пообіцяв передати надану інформацію своєму керівництву.

«Ми нагадали нашим співрозмовникам, що виходу з угоди бути не може. Рух у цьому напрямку продовжується. Ми оцінюємо наявні дані того, що угода триватиме», – підкреслив Акар, зауваживши, що сподівається на безпроблемний експорт українського зерна.

На питання про статус суден, завантажених після виходу Росії із зернової угоди, Акар відповів: «Відучора судна, які вийшли з українських портів і курсують морем, продовжують свій шлях. Проблем виходу суден під турецьким прапором немає. Вони і надалі будуть виходити».

Нагадаємо, 29 жовтня міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.