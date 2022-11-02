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Стало відомо, коли відновиться відправлення суден зерновим коридором

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, коли відновиться відправлення суден зерновим коридором
2 листопада буде проведено перевірки суден у Босфорі
фото з відкритих джерел

В четвер, 3 листопада, зерновим коридором пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про продовження зернової ініціативи з 3-го листопада, посилаючись на підтвердження з боку ООН. Про це повідомив міністр Кубраков у Twitter.

«BlackSeaGrainInitiative триває. Очікується, що в четвер, 3 листопада, зерновим коридором пройдуть 8 суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН», – написав міністр у Twitter в ніч на середу.

Кубраков додав, що 2 листопада також буде проведено перевірки суден у Босфорі.

Раніше повідомлялось, що турецькі кораблі продовжать виходити з українських портів.

Нагадаємо, 29 жовтня міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.

Читайте також: Як Росія краде українське зерно: розслідування Financial Times
Теги: зерно Україна Міністерство інфраструктури Олександр Кубраков

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