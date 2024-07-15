Росія відправляє неукомплектовані підрозділи у бій, не встигнувши їх підготувати

Аналітики зазначають, що Росія могла відправити в бій підрозділи, які були призначені для оперативного резерв

Російське військове командування, ймовірно, не встигнувши укомплектувати та оснастити підрозділи, відправляє їх у бій

Російське військове командування, ймовірно, відправляє у бій підрозділи, які не встигли повністю укомплектувати та оснастити. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, що Росія могла відправити у бій підрозділи, призначені для оперативного резерву, зокрема 27-у мотострілецьку дивізію. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Росія перекинула 433-й мотострілецький полк 27-ї мотострілецької дивізії в район північно-західніше Авдіївки до повного відновлення боєздатності. Також командування РФ достроково перекинуло 506-й та 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок.

За словами Машовця, Росія планувала оснастити частини 27-ї мотострілецької дивізії лише до 87% від необхідної кількості озброєння та техніки, а також привести 433-й, 506-й та 598-й мотострілецькі полки до бойової готовності до кінця весни - початку літа 2024 року.

ISW вперше зафіксував повідомлення про підрозділи 27-ї мотострілецької дивізії, що діють під Авдіївкою у квітні 2024 року та під Торецьком на початку липня 2024 року. Але спостереження Машовця від 14 липня стосовно того, що ці полки були розгорнуті для ведення бойових дій раніше, ніж планувалося, може свідчити про те, що командування РФ відстало від передбачуваного графіка укомплектування і не змогло оснастити ці підрозділи до 87%.

Раніше в ISW оцінили, що зусилля Росії з формування сил створюють незначну кількість додаткових сил, не відправлених негайно на фронт. Підкріплення, які Росія може використовувати для поступового створення оперативних резервів, але навряд чи здатна повністю забезпечити резервну робочу силу.

Аналітики ISW вважають, що військове командування РФ могло розгорнути підрозділи раніше часу, щоб посилити штурми армії Росії, що продовжуються на сході України.

Нагадаємо, що російські загарбники, за даними аналітиків DeepState, окупували селище Урожайне на Донеччині. Крім того, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог активно намагається прорвати українську оборону на кількох напрямках, зосереджуючи найбільші зусилля на Покровському. Минулої доби окупанти намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.