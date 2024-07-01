Експосол США назвав чотирьох членів команди Трампа, які формують його точку зору щодо України

Двоє з тих людей, які мають вплив на думку Трампа, є експертами щодо Росії та України

Джон Гербст: «Є чотири людини, які мають великий вплив на Трампа у питаннях зовнішньої політики»

Досить великий вплив на Трампа у питаннях формування зовнішньої політики мають колишній держсекретар Майк Помпео, ексрадник президента з питань національної безпеки Роберт О’Брайєн, колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл і ексдиректор національної розвідки США Джон Реткліфф. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.

«Є чотири людини, які мають досить великий вплив на Трампа у питаннях формування зовнішньої політики. Двоє з них є дуже чудовими експертами щодо Росії та України. Це колишній держсекретар Майк Помпео і колишній радник президента з питань національної безпеки Роберт О’Брайєн. Їхня політика є раціональною. До цього кола входить колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл і колишній директор національної розвідки США Джон Реткліфф. Їхні погляди є більш-менш нормальними», – розповів Гербст.

Також експосол США прокоментував статтю, яка нещодавно вийшла на сайті Atlantic Council, під назвою «Завершення війни в Україні вимагатиме таке, що кожен ненавидітиме». У ній один із варіантів під назвою «корейський» полягав у тому, що умовою миру може стати виведення російських військ в територій, які Росія окупувала після масштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, а українська сторона мала погодитися на втрату до цього втрачених територій.

«Це була академічна стаття, написана з дуже специфічних міркувань. І вам (українцям, – «Главком») не потрібно їй приділяти багато уваги», – запевнив директор Центру Євразії Атлантичної Ради.

Відповідаючи на запитання, чи можна взагалі уявити, що Путін може піти на якісь поступки чи якийсь компроміс щодо України, Гербст ще раз наголосив: «Це дуже наївна стаття. Якби я знав, що люди будуть їй приділяти увагу, то я написав би відповідь і показав би її наївність».

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння, які виникли після дебатів з суперником за крісло президента Дональдом Трампом, однак просить спонсорів своєї передвиборчої кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.

До слова, європейські країни занепокоєні поверненням колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому й пов’язаними з цим ризиками – як щодо війни в Україні, так загальноєвропейської безпеки та торгівлі між ЄС та США. Страх Європи посилили провальні для президента США Джо Байдена дебати.

Раніше стало відомо, що найближчі родичі Джо Байдена підтримали його і закликали не залишати президентські перегони на тлі широкої критики в медіа через невдалі дебати з Дональдом Трампом.