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Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети, і 57 аваційних ударів із використанням 103 КАБів
Фото з відкритих джерел

Загалом від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень

За минулу добу українські захисники продовжували рішуче стримувати ворога по всій лінії фронту, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Новини війни в Україні

Збройні сили України продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби відбулося 149 бойових зіткнень. Ворог здійснив два ракетні та 57 авіаційних ударів, застосував 512 дронів-камікадзе та понад 3200 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог активно намагається прорвати українську оборону на кількох напрямках, зосереджуючи найбільші зусилля на Покровському напрямку. ЗСУ мужньо відбивають атаки, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. На Куп'янському та Сіверському напрямках тривають запеклі бої, українські захисники стримують ворожий наступ.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ, але наші захисники мужньо відбивають усі атаки, завдаючи противнику значних втрат.

Харківський напрямок
Харківський напрямок
Карта бойових дій

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку противник також 13 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще три - наразі тривають.

Куп'янський напрямок
Куп'янський напрямок
Карта бойових дій

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. За уточненою інформацією, усі бої завершилися без успіху для противника.

На Сіверському напрямку

Оборонці української землі зупинили п’ять атак росіян, ще три боєзіткнення тривають. Ворог наступав в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. 

Сіверський напрямок
Сіверський напрямок
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку відбулося 11 штурмових дій противника поблизу Григорівки, Андріївки, Часового Яру та Кліщіївки. За уточненою інформацією, на цю мить тривають три атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Росіяни 15 разів безрезультатно атакували сили оборони. Бої відбувалися поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку точаться найзапекліші бої. Сьогодні російські окупанти здійснили 37 спроб штурму українських позицій поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Українські захисники мужньо відбивають атаки, завдаючи ворогу нищівних втрат. В результаті боїв на цьому напрямку протягом доби було знешкоджено 227 окупантів, з яких 79 – безповоротно. Також знищено значну кількість ворожої техніки, зокрема три ББМ, одну БМП, один мототранспорт, два БТРи, два автомобілі та один МТ-ЛБ. Крім того, пошкоджено БТР, п’ять 122-мм гаубиць Д-30, одну протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», бойову броньовану машину та 120-мм міномет.Наразі п’ять боєзіткнень на Покровському напрямку все ще тривають, українські військові продовжують відбивати атаки ворога.
  

На Времівському напрямку

На Времівському напрямку тривають запеклі бої. Російські окупанти здійснили 18 спроб прорвати оборону ЗСУ поблизу Урожайного, Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. Українські захисники проявили мужність та стійкість, відбивши 16 атак ворога. Наразі два боєзіткнення на цьому напрямку все ще тривають.

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку не вщухають запеклі бої. Російські окупанти 17 разів намагалися штурмувати українські позиції біля Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. За останніми даними, чотири боєзіткнення на цьому напрямку все ще тривають, українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб військові Україна ворог наступ

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
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