В Одесі прогриміли вибухи
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня
Сьогодні, 4 липня, о 16:42 в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Швидкісна ціль в напрямку Одещини!». Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
До слова, Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що російська армія збільшила інтенсивність штурмових дій на Покровському напрямку.
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