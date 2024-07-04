В Одесі прогриміли вибухи

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня

Сьогодні, 4 липня, о 16:42 в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Швидкісна ціль в напрямку Одещини!». Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що російська армія збільшила інтенсивність штурмових дій на Покровському напрямку.