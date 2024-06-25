Росія хоче обговорити обстріл Севастополя на засіданні Радбезу ООН

Небензя зазначив, що обговорення обстрілу тимчасово окупованого Криму відбудеться у липні

Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що його країна у липні має намір винести на обговорення на засіданні Радбезу ООН, обстріл Україною тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Укрінформ.

Небензя зауважив, що на найближчому засіданні Ради Безпеки у липні буде обговорено питання обстрілу Севастополя.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. Тим часом пропагандистські пабліки жаліються, що Крим буцімто атакували ракети Atacms, а в Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків.

За останнім даними, які повідомляють росЗМІ, загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули.

До слова, Москва викликала посла США Лінн Трейсі у зв’язку з ракетним ударом по Севастополю в окупованому Криму 23 червня.

Згодом представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що Україна приймає власні рішення щодо націлювання і проводить власні військові операції проти Російської Федерації.