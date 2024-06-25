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Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
У ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород
фото: скріншот з відео

Головні події ночі проти 25 червня

РФ просунулася в Красногорівці. Оприлюднено деталі проєкту безпекової угоди України з ЄС. Стало відомо, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму. У Білгороді лунали потужні вибухи. Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 25 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

РФ просунулася в Красногорівці

Окупаційні війська просуваються в районі Красногорівки на Донеччині. Про це свідчить оновлена карта бойових дій від проєкту DeepState, яку оприлюднили цієї ночі.

«Мапу оновлено! Ворог просунувся в Красногорівці», – йдеться в повідомленні. 

Оприлюднено деталі проєкту безпекової угоди України з ЄС

Проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів. Про це повідомляє Радіо Свобода, яке ознайомилося з проєктом угоди.

У чернетці угоди йдеться про ухвалені раніше програми фінансової і військової підтримки України,  кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру і прибутки від заморожених російських активів.

«Зобов’язання Європейського союзу в галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову і сталу підтримку безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також ширші зобов’язання у сфері безпеки», – йдеться у чернетці угоди.

Безпекова угода має два основні розділи, кожен із яких налічує дев’ять пунктів. У першому розділі йдеться про оборонні питання, стабільне й довгострокове забезпечення військовою технікою, військову підготовку й оборонну реформу, співпрацю оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеку, обмін розвідданими.

Другий розділ описує ширші зобовʼязання, зокрема, про «майбутнє України і її громадян у Європейському союзі», розмінування і відбудову України, продовження підтримки українських біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спеціального трибуналу для російської політичної верхівки.

«Безпека, стійкість і підтримка оборони, а також макрофінансова, гуманітарна допомога, допомога у відбудові й реформах посилюватимуть одна одну», – описується у проєкті документа.

Окремо в проєкті окреслено план дій у випадку майбутньої агресії. Йдеться про термінові консультації, які мають відбутися протягом доби.

«Європейський союз і Україна швидко визначать відповідні наступні кроки відповідно до цих зобов’язань, без шкоди для специфічного характеру політики безпеки й оборони певних держав-членів», – зазначено у документі.

Стало відомо, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що посилення тиску санкцій та експортних обмежень проти Росії працює ефективніше, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму», – сказав Метью Міллер.

Речник Державного департаменту США зазначив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, зокрема, гуманітарного характеру.

«Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це», – зауважив Міллер.

У Білгороді лунали потужні вибухи

У ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомляє губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Губернатор зазначає, що внаслідок атаки жінка отримала закриту черепно-мозкову травму та перелом правої руки.

«У Білгороді вибиті вікна в чотирьох квартирах, чотирьох багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджені крівля і фасад. Також пошкоджені фасади двох комерційних об'єктів, пошкоджено чотири автомобілі та лінія газопостачання», – пише Гладков.

Зазначається, що у Білгородському районі в містечку Північний у трьох квартирах багатоквартирного будинку також вибиті вікна.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці у Великій Британії. Наразі відомо, що станом на вечір понеділка він вилетів із цієї країни. Інформація щодо звільнення австралійського журналіста та інтернет-активіста з'явилась на сторінці згаданої організації в соцмережі X.

«Джуліан Ассанж на волі. Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня після того, як провів там 1901 день. Високий суд Лондона звільнив його під заставу та звільнив у другій половині дня в аеропорту Станстед, де він сів на літак і вилетів із Великої Британії», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у США Ассанжа переслідували за публікацію конфіденційних військових документів, які у WikiLeaks передав ексаналітик армійської розвідки Челсі Меннінг. Витік даних відбувся ще у 2010 і 2011 роках.

Свого часу Ассанж привернув увагу світових ЗМІ публікаціями секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.

Зокрема він надіслав близько 100 тис. секретних документів про хід війни в Афганістані таким всесвітньовідомим виданням як Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times.

У WikiLeaks зазначали, що частина документів підтверджує розстріли цивільних, тож інформація спричинила міжнародний скандал.

Теги: росія США війна Донеччина Україна Європейський союз Білгород

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