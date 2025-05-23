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Хлопчик зустрічає українців з російського полону: сподівається знайти тата (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хлопчик шукає батька серед звільнених з полону
фото: скриншот з відео

Хлопчик з українським прапором шукає свого батька серед воїнів, які повернулися полону

Сьогодні, 23 травня, з російського полону повернулися 390 українців. Їх зустрічає хлопчик з українським прапором. Він шукає свого батька серед звільнених з полону. Відповідне відео показав «Укрінформ», інформує «Главком».

«Хлопчик з українським прапором шукає свого батька серед воїнів, які сьогодні повернулися з російського полону», – йдеться у підписі до відео.

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Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення. 

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

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Теги: полон обмін полоненими

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