Хлопчик зустрічає українців з російського полону: сподівається знайти тата (відео)

Хлопчик з українським прапором шукає свого батька серед воїнів, які повернулися полону

Сьогодні, 23 травня, з російського полону повернулися 390 українців. Їх зустрічає хлопчик з українським прапором. Він шукає свого батька серед звільнених з полону. Відповідне відео показав «Укрінформ», інформує «Главком».

«Хлопчик з українським прапором шукає свого батька серед воїнів, які сьогодні повернулися з російського полону», – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.