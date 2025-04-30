Келлог заявив, що США та Україна узгодили 22 кроки до потенційної мирної угоди

Келлог каже, що українська сторона підтримала не всі пункти

Під час переговорів у Лондоні Сполучені Штати та Україна погодили 22 дії, спрямовані на укладення потенційної мирної угоди для завершення війни з Росією. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News, передає «Главком».

За словами Келлога, не всі пункти були однозначно сприйняті українською стороною, проте це є нормальним у процесі переговорів: «Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори».

Келлог також висловив переконання, що Росія не здатна виграти війну:

«Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів. Вони втратили сотні тисяч солдатів, вони рухаються на метри, а не на кілометри. І українці воюють на своїй власній землі. Вони воюють запекло. Тому, коли Росія каже, що вони перемагають, це не так».

Він також зазначив, що європейські партнери готові посилити підтримку України, особливо під керівництвом Великої Британії та Франції:

Келлог підкреслив, що військове вирішення конфлікту неможливе, і лише дипломатичні зусилля можуть привести до стійкого миру.

До слова, Келлог назвав «абсурдною» пропозицію Володимира Путіна щодо триденного перемир’я, яке має діяти з 8 по 10 травня.

Раніше Кіт Келлог прокоментував заяву держсекретаря США Марка Рубіо про те, американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу. Він заявив, що слова Рубіо звучать «жорстко», але вони «і мають бути жорсткими»