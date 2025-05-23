Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад три роки в очікуванні: захисник подзвонив коханій після звільнення з полону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Понад три роки в очікуванні: захисник подзвонив коханій після звільнення з полону
Антон з Павлограду додзвонився до дівчини, яка чекала на нього 37 місяців з полону
фото: скриншот з відео

Антон з Павлограда сьогодні повернувся з полону додому

Антон з Павлограда, який повернувся з полону, подзвонив до коханої. Вона чекала на нього з полону 37 місяців. Щемливе відео дзвінка показав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує «Главком».

Антон зізнався, що у полоні мав різні думки, але 21 травня отримав листа від коханої. Він дуже радий, що зовсім скоро нарешті зможе її обійняти.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення. 

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Читайте також:

Теги: полон обмін полоненими Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео
Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео
Сьогодні, 19:29
скриншот з відео Media Center Ukraine
Названо десятки держав, громадяни яких долучилися до окупаційної армії Росії (документ)
13 травня, 19:54
Іноземці стали частиною армії РФ
Інтернаціональний легіон Путіна. Громадяни яких країн підняли зброю проти України (список) Війна і право
13 травня, 14:45
До «азовців» у полоні була особлива ненависть, каже Артем Дубина
Азовця у полоні катували через українську літеру
11 травня, 21:13
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зробив заяву про переговори з РФ
Єрмак повідомив, за якої умови Україна готова до переговорів з РФ
7 травня, 20:40
Україна повернула з російського полону 205 воїнів
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
Єрмак подякував Сполученим Штатам і всьому американському народові за підтримку України
Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні
6 травня, 20:19
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
3 травня, 22:43
Окупанта запевнили, що у дронів погані камери
Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як їх учили ховатися від дронів
27 квiтня, 21:55

Події в Україні

Понад три роки в очікуванні: захисник подзвонив коханій після звільнення з полону
Понад три роки в очікуванні: захисник подзвонив коханій після звільнення з полону
Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео
Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео
СБУ показала, як проходив перший етап обміну «1000 на 1000» (відео)
СБУ показала, як проходив перший етап обміну «1000 на 1000» (відео)
Україна в рамках обміну видала Росії колаборантів: скільки зрадників виїхало
Україна в рамках обміну видала Росії колаборантів: скільки зрадників виїхало
Лубінець показав перші емоції повернених з полону: сльози і дзвінки додому
Лубінець показав перші емоції повернених з полону: сльози і дзвінки додому
У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР
У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
24K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
23K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
14K
Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора
12K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому

Новини

Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Сьогодні, 20:58
В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 17 хвилин
Сьогодні, 15:55
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua