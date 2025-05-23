Понад три роки в очікуванні: захисник подзвонив коханій після звільнення з полону

Антон з Павлограду додзвонився до дівчини, яка чекала на нього 37 місяців з полону

Антон з Павлограда сьогодні повернувся з полону додому

Антон з Павлограда, який повернувся з полону, подзвонив до коханої. Вона чекала на нього з полону 37 місяців. Щемливе відео дзвінка показав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує «Главком».

Антон зізнався, що у полоні мав різні думки, але 21 травня отримав листа від коханої. Він дуже радий, що зовсім скоро нарешті зможе її обійняти.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.