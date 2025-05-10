Єрмак провів телефонну розмову з Рубіо: про що говорили

Це була перша розмова Єрмака з Рубіо після його призначення на посаду виконувача обов’язків радника президента США з національної безпеки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Центральною темою обговорення стало можливе припинення вогню між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Єрмака.

За його словами, це була перша розмова з Рубіо після його призначення на посаду виконувача обов’язків радника президента США з національної безпеки. До переговорів долучилися також спеціальні представники американського президента Стів Віткофф і Кіт Келлог. Від української сторони участь у розмові взяв міністр оборони Рустем Умєров.

«Головну увагу було приділено темі припинення бойових дій і можливим шляхам мирного врегулювання. Окремо зосередилися на виконанні домовленостей, досягнутих президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом», – зазначив Єрмак.

Також, за його словами, учасники позитивно оцінили ратифікацію Верховною Радою угоди щодо надр, яка відкриває нові перспективи у відносинах між Україною та США та створює додаткові можливості для співпраці.

На завершення Єрмак подякував американським партнерам за підтримку і змістовний діалог.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Трамп та Зеленський обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені в подальшому заради досягнення миру. Американський президент цікавився ситуацією на полі бою та був коротко проінформований.

«Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», – зазначив Зеленський.