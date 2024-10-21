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50 на 50: в Молдові не визначились із потребою вступу в ЄС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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50 на 50: в Молдові не визначились із потребою вступу в ЄС
У Молдові відбувся референдум
фото з відкритих джерел

У Молдові суспільство розділилось у питанні євроінтеграції країни

Під час виборів президента Молдови проводився референдум за можливість європейського шляху країни та євроінтеграції. Для цього необхідні були зміни в конституції Молдови. За попередніми даними, під час референдуму громадяни країни проголосували неоднозначно. Приблизно 50% проголосували проти євроінтеграції, а 50% підтримали вступ Молдови в ЄС. Про це стало відомо із результатів ЦВК Молдови.

20 жовтня 2024 року у Молдові відбувався загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС. Кандидатами-лідерами за попередніми підсумками першого туру президентських виборів, центрвиборчком країни називає чинну президентку Маю Санду та колишнього генерального прокурора Олександра Стояногло.

Як молдавани проголосували щодо вступу до ЄС (фіксації європейського шляху у конституції). Станом на 06:19:

  • так, підтримую - 50%,
  • ні, не підтримую - 50%.

Нагадаємо, попередній підрахунок результатів виборів президента Молдови показує, що чинна президентка посідає перше місце, але її шанси на перемогу в першому турі не виправдалися. 

До слова, вночі повідомлялось, що чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує на виборах глави держави, свідчать дані Центральної виборчої комісії після опрацювання понад трьох чвертей (понад 80%) протоколів. Повідомляє ЦВК Молдови.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

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Теги: вибори Молдова Європа референдум прокурор

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