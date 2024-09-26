The Economist припустив, коли в Україні можуть відбутися вибори

Раніше президент заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни

The Economist вважає, що Зеленський начебто може провести вибори, аби «зміцнити свою владу»

Президент України Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році. Про це повідомляє The Economist.

Журналісти зазначають, що попри рішення відкласти вибори до завершення війни, український президент начебто все ж розглядає можливість призначити президентські вибори наступного року, «щоб зміцнити свою владу».

The Economist посилається на дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими довіра українців до Зеленського знизилася з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024-му.

Журнал звернувся за коментарем лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка заявила нібито «політичний процес однозначно розпочався».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити».

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться.