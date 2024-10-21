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В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Головні події в ніч на 21 жовтня
фото з відкритих джерел

У Молдові після першого туру президентських виборів лідирує чинна президентка Майя Санду, буде другий тур

В Молдові пройшли президентські вибори. Після першого туру лідирує чинна президентка Майя Санду, проте, вона наголошує на масових фальсифікаціях під час процесу голосування. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

В Молдові буде другий тур президентськийх виборів: попередні результати

В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Попередній підрахунок результатів виборів президента Молдови показує, що чинна президентка посідає перше місце, але її шанси на перемогу в першому турі не виправдалися. Про це повідомляє кореспондент Європейської правди з Кишинева.

За результатами опрацювання майже 90% протоколів можна визначити лідерів виборчих перегонів.

Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, є постраждалі

В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Унаслідок балістичного удару військ РФ у Кривому Розі пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також житлові будинки та об'єкти бізнесу, постраждала одна людина. Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

«Район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу», – написав він.

Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську

В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Про це повідомляють журналісти агентства Reuters.

Як повідомляє агентство, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий

В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

У Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко

«Унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. У Голосївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає», – повідомив очільник міста.

Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW

В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Українські Сили оборони досягли успіху на північ від міста Суджа в Курській області. Водночас російські війська здійснили просування в районі Торецька та Селидового в Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН

В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

У понеділок відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, присвячене обговоренню безпекової ситуації в Україні, зокрема, питанням військової підтримки Росії з боку Північної Кореї, Ірану та Китаю. Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, засідання організовано за ініціативою Сполучених Штатів та Словенії, які попередньо консультувалися з українським представництвом. 

Від імені секретаріату ООН виступить помічник Генерального секретаря, відповідальний за справи Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки, Мирослав Єнча.

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Теги: пожежа Віталій Кличко вибори вугілля Кривий Ріг Олександр Вілкул Радбез ООН Словенія Майя Санду росіяни

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