Вибори президента в Молдові: опрацьовано 40% протоколів

В Молдові відбулись президентські вибори

Після опрацювання 40% протоколів на президентських виборах у Молдові, за Майю Санду проголосували 35,06% виборців, тоді як за Олександра Стояногло — 29,4%. Третє місце займає Ренато Усатий. Важливо відзначити, що це дані лише щодо оброблених протоколів, а не кінцеві результати голосування. Про це інформує ЦВК Молдови.

У виборах взяли участь понад 1,5 мільйона громадян Молдови. Це свідчить про високу явку, що може вплинути на остаточні результати, які будуть оголошені після завершення підрахунку голосів з усіх виборчих дільниць.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу.

До слова, станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.