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В Молдові буде другий тур президентськийх виборів: попередні результати

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Молдові буде другий тур президентськийх виборів: попередні результати
Молдова йде на другий тур виборів
фото з відкритих джерел

Після підрахунку 90% бюлетенів чинна президентка лідирує

Попередній підрахунок результатів виборів президента Молдови показує, що чинна президентка посідає перше місце, але її шанси на перемогу в першому турі не виправдалися. Про це повідомляє кореспондент Європейської правди з Кишинева.

За результатами опрацювання майже 90% протоколів можна визначити лідерів виборчих перегонів.

Майя Санду лідирує на виборах, прагнучи здобути другий президентський термін. За результатами підрахунку приблизно 90% виборчих дільниць, її підтримка становить близько 37,5%. Очікується, що цей показник дещо зросте завдяки голосам молдаван за кордоном, але проведення другого туру виборів є неминучим.

У наступному раунді голосування Маї Санду протистоятиме Олександр Стояногло, кандидат від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова, який зараз має майже 29% підтримки виборців. Розрив між ним і Ренато Усатим , який посів третє місце (менш ніж 14%), досить значний, щоб припустити учасників другого туру ще до завершення підрахунку голосів.

Нагадаємо, Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах. 

До слова, чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує на виборах глави держави, свідчать дані Центральної виборчої комісії після опрацювання понад трьох чвертей (понад 80%) протоколів. Повідомляє ЦВК Молдови.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.
 

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Теги: росія Молдова партії Майя Санду

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