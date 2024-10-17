Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому нардепка через юридичну особу придбала будинок поблизу міста Одеси, в якому проживає

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням керівника САП повідомив про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України. Про це САП повідомила у Facebook.

Слідство встановило, що у 2021-2022 роках народний депутат набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи і заощадження за цей період.

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому вона через юридичну особу придбала будинок поблизу міста Одеси, в якому проживає.

Дії народного депутата України кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією Центру протидії коруації, йдеться про обраницю від партії «Слуга народу» Ірину Аллахвердієву (теперішнє прізвище – Кормишкіна).

У Центрі протидії корупції нагадали, що все почалось з того, що два роки тому ЦПК звернувся із заявою до генпрокурора Костіна і повідомив, що депутатка Аллахвердієва отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник, інкрустований 11 діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливало, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки.

Тоді генпрокурор відмовився розпочати провадження щодо депутатки від «Слуги Народу». Ми оскаржили це рішення до ВАКС, який визнав незаконною відмову Костіна і зобов'язав генпрокурора внести відомості до реєстру.

Після відкриття провадження справу передали в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у нашій заяві. І ось маємо результат.

«Ця справа також демонструє, що генпрокурор не повинен мати виключного право на відкриття справ щодо нардепів. Якщо йдеться про корупційні злочини, то така права має бути і у керівника САП», – наголосили у ЦПК.