Головна Країна Політика
search button user button menu button

Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
фото: Центр протидії корупції

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому нардепка через юридичну особу придбала будинок поблизу міста Одеси, в якому проживає

 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням керівника САП повідомив про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України. Про це САП повідомила у Facebook.

Слідство встановило, що у 2021-2022 роках народний депутат набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи і заощадження за цей період.

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому вона через юридичну особу придбала будинок поблизу міста Одеси, в якому проживає.

Дії народного депутата України кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією Центру протидії коруації, йдеться про обраницю від партії «Слуга народу» Ірину Аллахвердієву (теперішнє прізвище – Кормишкіна).  

У Центрі протидії корупції нагадали, що все почалось з того, що два роки тому ЦПК звернувся із заявою до генпрокурора Костіна і повідомив, що депутатка Аллахвердієва отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник, інкрустований 11 діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливало, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки.

Тоді генпрокурор відмовився розпочати провадження щодо депутатки від «Слуги Народу». Ми оскаржили це рішення до ВАКС, який визнав незаконною відмову Костіна і зобов'язав генпрокурора внести відомості до реєстру.
Після відкриття провадження справу передали в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у нашій заяві. І ось маємо результат.

«Ця справа також демонструє, що генпрокурор не повинен мати виключного право на відкриття справ щодо нардепів. Якщо йдеться про корупційні злочини, то така права має бути і у керівника САП», – наголосили у ЦПК. 

Теги: депутат партії прокурор слідство будинок корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Попри складні, і навіть критичні обставини, з Трампом можна домовлятися, і він може різко змінювати свою позицію»
Американські гірки для України
4 жовтня, 15:30
Раніше при розгляді питання про виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони «слуги», депутати покинули голосування
Парламент звільнив Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони
19 вересня, 12:16
У разі визнання Ле Пен винною їй загрожує до 10 років позбавлення волі
Відмивання коштів Європарламенту: у Франції розпочався резонансний судовий процес
30 вересня, 11:51
Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених біля Покровська, розпочато розслідування
1 жовтня, 21:15
Трофимова проживає в Канаді і зняла фільм про окупантів за кошти платників податків Канади
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
7 жовтня, 18:26
Окупанти знову крадуть зерно України
Росіяни вкотре вкрали та вивезли зерно з Маріуполя – Центр нацспротиву
6 жовтня, 16:10
Розслідування про отруєння Ющенка триває досі
Справа про отруєння Ющенка: досудове розслідування триває вже 20 років
11 жовтня, 03:12
Зеленський представив парламентарям план перемоги України, який складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність»
Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info
14 жовтня, 21:53

Політика

Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
Скандал із оформленням інвалідності: Олійника звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини
Скандал із оформленням інвалідності: Олійника звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини
Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16
Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16
Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанії
Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанії
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
Греція дасть додаткові ресурси для підготовки українських пілотів F-16
Греція дасть додаткові ресурси для підготовки українських пілотів F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
29K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
15K
У столиці масово зупинився громадський транспорт
13K
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua