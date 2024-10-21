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Вибори в Молдові: підраховано 80% бюлетенів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вибори в Молдові: підраховано 80% бюлетенів
Проміжні результати виборів у Молдові
фото з відкритих джерел

Чинна президентка Майя Санду поки перемагає на виборах у Молдові

Чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує на виборах глави держави, свідчать дані Центральної виборчої комісії після опрацювання понад трьох чвертей (понад 80%) протоколів. Повідомляє ЦВК Молдови.

За даними станом на початок доби 21 жовтня за Києвом, Санду підтримують майже 37% учасників голосування, яке відбулося 20 жовтня.

На підтримку кандидата від Партії соціалістів Олександра Стояногло висловилися понад 29% виборців, за Ренато Усатого проголосували майже 14%.

Ще вісім кандидатів отримали від пів відсотка до 6% голосів.

Якщо жодний із кандидатів не набере понад 50% голосів, відбудеться другий тур голосування.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. 

До слова, станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

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Теги: росія вибори референдум партії радник Майя Санду

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