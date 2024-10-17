Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста
Олексій Олійник: Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків
Журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Однак, Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям.
«Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків», – зауважив прокурор.
Олексій Олійник наголосив, що законодавство не забороняє працювати людині з інвалідністю в прокуратурі. Він додав, що журналіст спотворив інформацію про нього.
«Чинним законодавством не встановлено обмежень щодо роботи осіб з інвалідністю в органах прокуратури. Під час атестації інвалідність прокурорів була предметом розгляду відповідних комісій. Неодноразово ініціювались перевірки і щоразу публікація чергового блогера щодо прокурорів набирає актуальності, наче вони обмежені у правах притаманних звичайному громадянину. Виглядає як дискримінація за ознакою професії прокурор», – йдеться у заяві.
Олійник також прокоментував інформацію щодо групи інвалідності в інших працівників прокуратури: «Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки».
Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.
Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.
Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
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