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Адміністрація Трампа таємно відправить до вʼязниці мігрантів, серед них – українці – WP

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Адміністрація Трампа таємно відправить до вʼязниці мігрантів, серед них – українці – WP
Представники Трампа стверджують, що цей план необхідний через потребу звільнити внутрішні центри утримання, які стали переповненими на тлі обіцянки Трампа здійснити найбільшу депортацію
колаж: glavcom.ua

Іноземні громадяни, яких розглядають для відправлення, походять із різних країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня готується розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо. Як передає «Главком», про це пише Washington Post із посиланням на джерела.

Іноземні громадяни, яких розглядають для відправлення, походять із різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.

Посадовці поділилися планами на умовах анонімності, оскільки питання вважається дуже конфіденційним. За словами посадовців, адміністрація навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до військового об'єкта.

Підготовка включає медичне обстеження 9 тис. людей, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо, відомого своєю історією як в'язниця для підозрюваних у тероризмі та людей, захоплених на полях битв після подій 11 вересня.

Поки що незрозуміло, чи можуть ці установи розмістити 9 тис. нових ув'язнених, що означатиме значне збільшення кількості мігрантів, порівнюючи з кількома сотнями мігрантів, переміщених на базу та з неї на початку цього року.

Але представники адміністрації Трампа стверджують, що цей план необхідний через потребу звільнити внутрішні центри утримання під вартою, які стали переповненими на тлі обіцянки президента Дональда Трампа здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в історії Америки.

Нагадаємо, ще в січні 2025 року президент США Дональд Трамп планує підписати указ щодо підготовки об’єкта на військовій базі в Гуантанамо для утримання депортованих мігрантів. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що згідно з документом, міністерство оборони та міністерство внутрішньої безпеки мають забезпечити місця для 30 тис. людей на військовій базі в Гуантанамо, що раніше використовувалася для утримання військовополонених, зокрема причетних до терактів 11 вересня. «У нас є 30 тис. ліжок у Гуантанамо, щоб затримувати найнебезпечніших нелегальних мігрантів, які становлять загрозу для американців», – заявив Трамп.

Так, адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє масштабний план з депортації мігрантів, який може стати наймасовішим в історії країни. Втім, реалізації цих амбітних задумів можуть завадити як юридичні, так і фінансові труднощі, повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

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Теги: Дональд Трамп мігранти депортація

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