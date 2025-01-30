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Трамп планує розміщення депортованих мігрантів у таборі Гуантанамо

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп планує розміщення депортованих мігрантів у таборі Гуантанамо
База в Гуантанамо раніше використовувалася для утримання військовополонених, зокрема причетних до терактів 11 вересня
фото: Getty Images

Заклад зазнав критики через звинувачення в тортурах і жорстокому поводженні з ув’язненими

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ щодо підготовки об’єкта на військовій базі в Гуантанамо для утримання депортованих мігрантів. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що згідно з документом, міністерство оборони та міністерство внутрішньої безпеки мають забезпечити місця для 30 тис. людей на військовій базі в Гуантанамо, що раніше використовувалася для утримання військовополонених, зокрема причетних до терактів 11 вересня.

«У нас є 30 000 ліжок у Гуантанамо, щоб затримувати найнебезпечніших нелегальних мігрантів, які становлять загрозу для американців», – заявив Трамп.

За його словами, деяких мігрантів не можна довіряти навіть їхнім рідним країнам, тому їх відправлять до Гуантанамо.

«Це місце з максимальним рівнем безпеки, звідки важко втекти», – наголосив президент США.

За інформацією видання, військова база в Гуантанамо найбільш відома як місце утримання підозрюваних у тероризмі. Заклад зазнав критики через звинувачення в тортурах і жорстокому поводженні з ув’язненими. Адміністрація Байдена намагалася скоротити його використання, але наразі там залишаються 15 затриманих.

Нагадаємо, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

Раніше, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Очікується, що тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність.

До слова, у США вже почали заарештовувати і депортовувати сотні «нелегальних іммігрантів»

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Теги: США Дональд Трамп мігранти арешт президент еміграція

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