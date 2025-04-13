Адміністрація Трампа планує наймасовішу депортацію в історії країни – WP

США мають намір депортувати близько 1 млн осіб щороку

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє масштабний план з депортації мігрантів, який може стати наймасовішим в історії країни. Втім, реалізації цих амбітних задумів можуть завадити як юридичні, так і фінансові труднощі, повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Згідно з джерелами, адміністрація Трампа має намір депортувати близько 1 млн осіб щороку. Координацією дій займається радник Білого дому Стівен Міллер, який майже щодня працює з Міністерством національної безпеки (DHS) та іншими федеральними структурами.

Один зі способів досягнення цієї мети – прискорення депортацій для частини з 1,4 млн осіб, щодо яких вже винесені остаточні рішення про видворення, однак вони залишаються в країні через небажання країн походження приймати їх назад.

Крім того, адміністрація проводить перемовини з майже 30 «третіми країнами» щодо прийому іноземців, які не є їхніми громадянами. У судових документах уряд США вже заявив про плани направити туди «тисячі» людей. У деяких випадках вже відбулися депортації до Мексики, Коста-Ріки, Панами та навіть Руанди після складних переговорів із правозахисниками.

Попри відсутність офіційного коментаря з боку речника Білого дому Куша Десаї щодо цілей уряду, він заявив в електронному листі до Washington Post, що адміністрація Трампа має мандат від виборців на кардинальне виправлення імміграційної політики попереднього президента Джо Байдена. За його словами, команда президента налаштована на «масове, ефективне видворення терористів і нелегальних злочинців».

На тлі передвиборчої кампанії Трамп знову пообіцяв депортувати «мільйони» мігрантів. Віце-президент Джей Ді Венс зазначив, що першочерговою метою є 1 млн осіб. Водночас, більшість із приблизно 11 млн нелегальних іммігрантів у США мають право на судовий розгляд, навіть якщо мають кримінальне минуле, і розгляд їхніх справ може затягнутися на роки через перевантаженість системи.

Серед резонансних рішень адміністрації – переміщення сотень затриманих до в’язниць у Сальвадорі та на базу ВМС США в затоці Гуантанамо на Кубі. Проте такі заходи охоплюють лише незначну частину загальної кількості нелегальних мігрантів.

Колишні посадовці наголошують, що реалізація задумів ускладнюється браком фінансування, юридичними перепонами та виснаженням працівників імміграційної служби.

«Вони жартують: «Маємо досягти мільйона депортацій». Це їхня мета», – сказав один із колишніх чиновників, наголошуючи на сумнівах у досяжності таких планів.

Нагадаємо, понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що у неділю, 16 березня, до країни прибули 238 членів Tren de Aragua та 23 представники міжнародного угруповання MS-13. Проте ані США, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності.

Раніше суд видав 14-денну заборону на депортацію осіб, яких адміністрація Дональда Трампа визнала учасниками «ворожої агресії» проти США. Однак на момент винесення рішення літаки вже вилетіли, що викликало запитання щодо виконання судових наказів урядом.