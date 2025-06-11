Американці вітатимуть Трампа з днем народження масштабними протестами

За даними медіа, вартість мітингу може сягнути до $45 млн, не враховуючи витрати на безпеку

Мітинги відбудуться як відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США

У суботу, 13 червня, у США заплановані масштабні акції протесту проти президента Дональда Трампа. Очікується, що участь у мітингу візьмуть мільйони людей. Як передає «Главком», про це інформує Axios.

Як зазначається, мітинги відбудуться як відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США. Акція під назвою «Без королів» охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США.

Місця, де точно відбудуться протести інфографіка: axios

Протести ініціювали понад 100 продемократичних громадських організацій, які оголосили 14 червня «шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів». «Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження», – йдеться в заяві організаторів.

За даними медіа, вартість мітингу може сягнути до $45 млн, не враховуючи витрати на безпеку. Тим часом президент США попередив, що будь-які протести під час будуть зустрінуті з «дуже великою силою».

Паралельно відбудеться ще одна протестна кампанія «Вижени клоунів», організована Women’s March. Вже підтверджено понад 13 тис. учасників у 320 містах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про проведення грандіозного параду 14 червня з нагоди 250-річчя Армії Сполучених Штатів Америки.

За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних.

Автори зазначають, що у документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.