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Алієва вп'яте обрано президентом Азербайджану

Христина Петренко
glavcom.ua
Алієва вп'яте обрано президентом Азербайджану
Згідно з результатами підрахунку 93,3% бюлетенів, Ільхам Алієв отримав 92,05% голосів виборців
фото з відкритих джерел

Алієв перебуває при владі з 2003 року, змінивши свого батька Гейдара Алієва, який був президентом у 1993-2003 роках

Президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на дострокових президентських виборах 7 лютого, забезпечивши собі ще один семирічний термін перебування на посаді. Як повідомляє Report, результати підрахованих бюлетенів дозволяють говорити про те, що Ільхам Алієв обраний президентом Азербайджану. Про це голова Центральної виборчої комісії Мазахир Панахов заявив на брифінгу для представників ЗМІ.

«Вибори пройшли на високому рівні. Народ Азербайджану здійснив своє суверенне право і обрав свого президента з 7 кандидатів. Згідно з попередніми результатами, Ільхам Алієв набрав більшість голосів. Підрахунок бюлетенів, що залишилися, не вплине на результати», — сказав голова ЦВК. 

За його словами, лише деякі виборчі дільниці не подали дані:

«Із завтрашнього дня ми почнемо приймати протоколи від окружних виборчих комісій, за якими буде проведено остаточний підрахунок голосів. Підсумки виборів буде оголошено 9 лютого».

Після розгляду та обговорення протоколи будуть направлені Центрвиборчкомом на затвердження до Конституційного суду не пізніше 17 лютого.

Згідно з результатами підрахунку 93,3% бюлетенів, кандидат у президенти від партії «Єні Азербайджан» Ільхам Алієв отримав 92,05% голосів виборців.

На посаду глави держави претендувало семеро кандидатів, включаючи Алієва, який висувається вп'яте. На минулих виборах у 2018 році його підтримали 86,22% виборців за явки 74,5%.

Алієв править в Азербайджані з жовтня 2003 року і саме до 20-річчя свого президентства він приурочив рішення провести позачергові вибори.

Ще один мотив – бажання провести їх на території всієї країни, вперше після того, як Азербайджан повернув контроль над усією її територією під час війни 2020 року та внаслідок військової операції у вересні 2023-го.

«Опонентами» Алієва стали провладні політики, які засідають у парламенті і ніколи не критикують президента, а навпаки, на дебатах хвалять його досягнення, насамперед відновлення територіальної цілісності.

Нагадаємо, Азербайджан виділив $7,6 млн для підтримки енергетики України, з яких кошти будуть використані на закупівлю та передачу електрообладнання. 

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Теги: вибори партії Азербайджан Ільхам Алієв

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