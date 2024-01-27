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На Донеччині окупанти заманюють людей в партію Путіна гуманітаркою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Донеччині окупанти заманюють людей в партію Путіна гуманітаркою
Пенсіонерам на Донеччині роздають партійні квитки «Єдиної Росії»
фото з відкритих джерел

Окупаційна адміністрація хоче набрати людей до партії Володимира Путіна перед виборами

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток «Єдиної Росії». Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Зазначається, що росіяни створили на тимчасово окупованих територіях гуманітарну кризу, де у людей немає грошей на проживання, а тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.

Зокрема, завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Володимира Путіна.

«Це необхідно для «виборів президента РФ», адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

Нагадаємо, пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів, щоб ті спілкувалися зі ЗМІ та агітували на виборах. 

Як повідомлялося, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.

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Теги: росіяни росія партії окупанти

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