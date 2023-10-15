Алієв підняв прапор Азербайджану в головному місті Карабаху (фото)

Під час церемоній підняття прапора Алієв був одягнений у військову форму

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю, 15 жовтня, підняв державний прапор у місті Ханкенді (Степанакерт), який був столицею невизнаної республіки в Карабаху. Про це повідомляє прессслужба президента Азербайджану.

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Алієв також виступив із промовою після підняття прапора.

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Крім того, він підняв прапор Азербайджану в містах Агдері (вірменська назва – Мартакерт), Ходжали (вірменська назва – Іванян) та над Сарсангським водосховищем, які контролювала так звана «Нагірно-Карабаська Республіка».

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Під час церемоній підняття прапора Алієв був одягнений у військову форму.

Зауважимо, що якраз сьогодні, 15 жовтня, виповнюється 20 років після першого вступу Алієва на посаду президента Азербайджану.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив американських політиків, що Азербайджан може вторгнутися у Вірменію протягом кількох тижнів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

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Нагадаємо, 19 вересня азербайджанське міноборони оголосило про початок «локальних антитерористичних заходів» на карабаській території.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

До слова, з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже понад 100 тис. вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.