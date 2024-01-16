Financial Times: Польща вимагатиме скасувати режим вільної торгівлі України з ЄС

Європейська комісія має запропонувати країнам-членам ЄС продовжити дію угоди, згідно до якої Україну тимчасово звільнили від митних тарифів і квот на експорт до ЄС

Новий уряд Польщі на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском прагне зберегти протекціоністську політику своїх попередників і виступатиме проти продовження угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

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Очікується, що Європейська комісія запропонує країнам-членам ЄС продовжити до червня 2025 року дію угоди, згідно до якої Україну тимчасово звільнили від митних тарифів і квот на експорт до ЄС через російське вторгнення. Втім, рішення буде ухвалюватися за принципом більшості голосів, тож позиція Польщі не вплине на результат, зазначає FT.

«Інтереси польських фермерів, наша продовольча безпека та прибуткове виробництво є пріоритетними», – заявив днями заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

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Журналісти відзначають, що рішення уряду Дональда Туска продовжити політику попередників з правопопулістської партії «Право і справедливість» суперечить обіцянці, яку він висловив лише місяць тому, вступаючи в повноваження.

Видання нагадує, що після вступу на посаду Туск не наважився віддати наказ польській поліції та прикордонникам про силове розблокування кордону.

У п'ятницю Туск повідомив, що Польща продовжить надавати повну підтримку Україні в її боротьбі проти Росії, але також обіцяв захищати ключові сектори польської економіки від недобросовісної конкуренції. При цьому він повторив тезу своїх попередників про те, що допомога ЄС сільському господарству України є стимулом для агро-олігархів, а не дрібних фермерів.

Раніше повідомлялося, що польський політик Януш Войцеховський написав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо української агропродукції.

Нагадаємо, Україна отримає новий транспортний коридор у ЄС: у Румунії триває будівництво «Молдавської автомагістралі», яка стане новим транспортним коридором для України.