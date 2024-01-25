У Британії назріла змова проти Ріші Сунака – The Times

Однопартійці хочуть домогтися відставки британського прем'єра





У Консервативній партії Великої Британії задумали відправити Ріші Сунака у відставку з посади прем'єр-міністра ще до парламентських виборів, пише The Times. За інформацією джерел, близько 10 однопартійців Сунака вже почали шукати йому заміну. Головна причина: рейтинги опозиції, що зростають.

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Група депутатів правлячої Консервативної партії Великої Британії прагне домогтися відставки прем'єр-міністра Ріші Сунака до парламентських виборів, сподіваючись залишитися при владі, заначає The Times із посиланням на джерела. Депутат-консерватор Саймон Кларк відверто виступив за відставку прем'єра Британії на сторінках газети The Daily Telegraph. Крім того, проти продовження роботи Сунака на посаді висловлювалася і колишній міністр внутрішніх справ Суелла Браверман, яку Сунак звільнив минулої осені.

Опубліковані минулого тижня дані опитування, проведеного компанією YouGov серед 14 тис. осіб, показують, що на консерваторів може чекати найбільша поразка з 1997 року. Парламентські вибори планують провести у другій половині 2024 року. Так, у палаті громад на 650 місць торі можуть втратити майже 200 мандатів. Як зазначає Times, у нинішньому уряді на чолі з Сунаком у новий парламент ризикують не переобратися одразу 11 міністрів, включаючи голову Мінфіну Джеремі Ханта.

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Незадоволення Сунаком сягло критичної точки

У грудні особистий рейтинг прем'єра опустився до рекордно низької позначки. 70% учасників проведеного YouGov дослідження негативно відгукувалися про Сунака, при цьому позитивної думки про нього дотримувалося лише 21% опитаних.

The Times зазначила, що незадоволені Сунаком однопартійці вважають неминучими поразки кандидатів від торі на довиборах до Палати громад у двох виборчих округах, які відбудуться у лютому. Крім того, ці консерватори побоюються розгромного для партії результату на місцевих виборах у травні. На думку змовників, у них є три місяці на те, щоб переконати 53 депутатів висловити недовіру Сунаку і тим самим розпочати процес вибору нового лідера Консервативної партії і, як наслідок, прем'єр-міністра країни.

За даними The Times, із цією групою народних обранців співпрацює колишній спеціальний радник Сунака Вілл Драй, який припинив працювати на уряд у листопаді.

«Я зробив висновок, що консерватори йдуть до максимально розгромної поразки. Немає сумнівів, що на нас чекає щонайменше 10-річне правління лейбористів», – сказав Драй в інтерв'ю. Видання підкреслило, що кількість незадоволених Сунаком депутатів поки що незначна, проте вони «добре організовані, мотивовані і мають покровителів із глибокими кишенями».

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Водночас джерела в уряді Великої Британії заявили, що ця група навряд чи зможе змістити Сунака напередодні виборів. У кабінеті міністрів вважають, що публічний заклик Кларка лише об'єднав депутатів-тору навколо Сунака, який обійняв посаду у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, політичні вороги Ріші Сунака планували кроки проти уряду. Англійські депутати та політтехнологи змовилися в італійському ресторані у Ковент-Гардені, аби повалити владу прем'єра Великої Британії Ріші Сунака та отримати нового до виборів. Про це писало видання The ​​Daily Mail.

Серед британських депутатів Консервативної партії (торі) назріває змова проти прем'єра Ріші Сунака через рейтинги, що знижуються, на його місце пророкують експрем'єра Бориса Джонсона. Прощальну фразу Джонсона у 2022 році деякі сприйняли як натяк на повернення. Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон може знову очолити уряд у результаті планів, які виношують депутати від торі.