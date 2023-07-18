Азербайджан виділив понад $7 млн Україні для підтримки енергетики

Баку активно допомагає енергетичному сектору України електростанціями резервного живлення генераторами і силовими трансформаторами

Азербайджан виділив $7,6 млн для підтримки енергетики України, з яких кошти будуть використані на закупівлю та передачу електрообладнання. Про це йдеться в указі, який підписав президент країни Ільхам Алієв.

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«З метою надання гуманітарної допомоги Україні з резервного фонду президента Азербайджанської Республіки виділити кошти в сумі $7,6 млн міністерству енергетики Республіки з бюджету країни на закупівлю та відвантаження електрообладнання», - зазначено у документі.

Як відомо, Баку активно допомагає українському енергетичному сектору шляхом надання електростанцій резервного живлення, генераторів і силових трансформаторів.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виділять Україні гуманітарну допомогу на суму у $500 млн. Про це під час візиту в Київ заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Також німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання. У новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, «зенітки» проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

До слова, одним із головних завдань Вашингтона цього року є боротьба зі спробами Росії обійти введені проти неї санкції. Таку мету американської адміністрації назвала глава мінфіну США Джанет Єллен.