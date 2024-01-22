Bloomberg повідомив, коли парламент Туреччини проголосує за вступ Швеції до НАТО

Схвалення Туреччини залишить Угорщину останньою країною, яка не проголосувала за заявку Швеції

Цього тижня турецький парламент має провести голосування за вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомив високопоставлений урядовець.

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Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті, домагатиметься схвалення парламенту для ратифікації довгоочікуваного членства Швеції в НАТО.

Підтримка Ердогана членства Швеції є важливим геополітичним кроком. Його адміністрація вже з 2021 року намагається придбати 40 нових винищувачів F-16 та провести модернізацію 79 одиниць існуючого військового авіапарку.

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Президент США Джо Байден поставив схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО як передумову для продажу винищувачів. Ердоган заявив, що ці два питання пов'язані між собою і можуть бути вирішені лише разом.

Схвалення Туреччини залишить Угорщину останньою країною, яка не проголосувала за заявку Швеції.

Ключовий парламентський комітет Туреччини підтримав заявку Швеції минулого місяця після того, як Стокгольм досягнув прогресу у виконанні вимог Туреччини щодо придушення прихильників сепаратистських груп, заборонених в Туреччині, в тому числі Робітничої партії Курдистану (РПК), яка визнана терористичною організацією в ЄС і США.

Швеція продовжує наполягати на тому, що вона відповідає критеріям членства в НАТО, а також посилила закони проти тероризму і зняла обмеження на експорт зброї до Туреччини. Шведські закони про свободу слова не дозволяють уряду обмежувати публічні висловлювання на підтримку незалежності курдів.

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Як відомо, щоб Швеція стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Швеції схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times.