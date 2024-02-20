Польські фермери послабили блокаду українського кордону
Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська»
Польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах, вирішили спростити перетин кордону для транспорту на двох ділянках. Про це повідомила Держприкордонслужба.
Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.
Окрім того, учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін – Устилуг». Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п’ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.
Нагадаємо, що на інших прикордонних пунктах було відомо про такі умови страйкарів:
- «Медика – Шегині». Рух вантажівок повністю заблокували в обох напрямках на невизначений термін.
- «Долгобичув – Угринів». Протестувальники планували перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.
- «Корчова – Краківець». до 21: 00 страйкарі хотіли блокувати рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Для автобусів, мікроавтобусів, легкових автівок в обидва напрямки рух має бути безперешкодним.
- «Дорогуськ – Ягодин» організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажного транспорту в обидвох напрямках до 19:00.
До слова, польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси.
Коментарі — 0