Польські фермери послабили блокаду українського кордону

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська»

Польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах, вирішили спростити перетин кордону для транспорту на двох ділянках. Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.

Окрім того, учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін – Устилуг». Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п’ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.

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Нагадаємо, що на інших прикордонних пунктах було відомо про такі умови страйкарів:

«Медика – Шегині». Рух вантажівок повністю заблокували в обох напрямках на невизначений термін.

«Долгобичув – Угринів». Протестувальники планували перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

«Корчова – Краківець». до 21: 00 страйкарі хотіли блокувати рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Для автобусів, мікроавтобусів, легкових автівок в обидва напрямки рух має бути безперешкодним.

«Дорогуськ – Ягодин» організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажного транспорту в обидвох напрямках до 19:00.

До слова, польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси.