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Атака дронів на Вінниччину: поліція показала відео з місця влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Вінниччину: поліція показала відео з місця влучання
Увечері 14 березня на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок
фото скріншот відео

Унаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні

Російські війська атакували дронами-камікадзе Вінницьку область в ніч на 15 березня. Поліція показала відео з місця удару. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Також у Тульчинському районі Вінницької області і пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.

Унаслідок удару «Шахеда» по житлових будинках було госпіталізовано четверо осіб. Станом на ранок 15 березня кількість жертв зросла до двох.

Раніше повідомлялося,  що увечері 14 березня на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені. Нагадаємо, ворожий дрон влучив у будинок у Вінницькій області. Сергій Борзов закликав людей перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Теги: безпілотник поліція Вінниччина

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