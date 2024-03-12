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Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів Росії: деталі атаки безпілотників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів Росії: деталі атаки безпілотників
Унаслідок атаки БПЛА на території підприємства виникла пожежа
фото з відкритих джерел

Зруйновано установку з перегону нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах

У російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах.

Відстань від Нижнього Новгорода до України
Відстань від Нижнього Новгорода до України
скрін: Google Maps

Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив атаку, сам завод тимчасово призупинив роботу технологічної установки.

Зауважимо, Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Підприємство щороку переробляє приблизно 15-17 млн тонн нафти (близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом), випускає майже 50 найменувань продукції, серед них – авіаційне та дизельне пальне, яке використовується військами РФ для війни в Україні.

На території НПЗ до двох десятків цехів різного призначення, трубопроводи та пів сотні цистерн для нафти та продуктів нафтопереробки
На території НПЗ до двох десятків цехів різного призначення, трубопроводи та пів сотні цистерн для нафти та продуктів нафтопереробки
скрін: Google Maps

До того ж на початку цього року через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу. А загалом їх на цьому підприємстві лише дві. Швидко полагодити установку неможливо, бо для цього необхідно замовити західні складники, а цієї можливості у країни-агресорки немає через санкції.

У ніч на вівторок, 12 березня, дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області, а також Москву. У місті Орел спалахнула пожежа на нафтобазі. Представник уряду області повідомив, що через влучання безпілотника по нафтосховищу в Орлі спалахнув один із резервуарів.

Тич часом легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу». Вони зайшли до Курської та Білгородської областей РФ у межах спільної операції.

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Теги: пожежа росія нафтопродукти обстріл завод безпілотник пальне

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