Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів Росії: деталі атаки безпілотників

Зруйновано установку з перегону нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах

У російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

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Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах.

Відстань від Нижнього Новгорода до України скрін: Google Maps

Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив атаку, сам завод тимчасово призупинив роботу технологічної установки.

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Зауважимо, Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Підприємство щороку переробляє приблизно 15-17 млн тонн нафти (близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом), випускає майже 50 найменувань продукції, серед них – авіаційне та дизельне пальне, яке використовується військами РФ для війни в Україні.

На території НПЗ до двох десятків цехів різного призначення, трубопроводи та пів сотні цистерн для нафти та продуктів нафтопереробки скрін: Google Maps

До того ж на початку цього року через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу. А загалом їх на цьому підприємстві лише дві. Швидко полагодити установку неможливо, бо для цього необхідно замовити західні складники, а цієї можливості у країни-агресорки немає через санкції.

У ніч на вівторок, 12 березня, дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області, а також Москву. У місті Орел спалахнула пожежа на нафтобазі. Представник уряду області повідомив, що через влучання безпілотника по нафтосховищу в Орлі спалахнув один із резервуарів.

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Тич часом легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу». Вони зайшли до Курської та Білгородської областей РФ у межах спільної операції.