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Арабські посадовці занепокоєні заявами Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Арабські посадовці занепокоєні заявами Трампа
Президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

«Подібні заяви можуть ненавмисно поставити під загрозу досягнутий нами прогрес»

Двоє арабських чиновників одразу після несподіваних коментарів президента Трампа про захоплення США Сектору Гази, висловили здивування, занепокоєння та песимізм в розмові з CNN.

Він був «грубим, грубим, важким для сприйняття та перетравлення», – сказав один чиновник, додавши, що їм «потрібна ясність і подальший розвиток, щоб їх зрозуміли».

Другий чиновник, дипломат, сказав, що коментарі поставлять під загрозу хитку угоду про припинення вогню в Газі, і порівняв їх із словами Трампа про поглинання Канади та купівлю Гренландії.

«Важливо визнати глибокі наслідки таких пропозицій для життя та гідності палестинського народу, а також для ширшого Близького Сходу. Крім того, реальність залишається такою, що 1,8 мільйона людей у ​​Газі чинили б опір такій ініціативі та відмовилися б покинути», – сказав дипломат.

Далі дипломат сказав, що терміни цього кроку «викликають серйозне занепокоєння, особливо враховуючи те, що ми прагнемо підтримувати крихке перемир’я та домовитися про потенційну угоду щодо заручників».

«Подібні заяви можуть ненавмисно поставити під загрозу досягнутий нами прогрес і загрожувати порушити тонкий баланс, над досягненням якого ми працюємо», – заявили вони. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сказав, що ідея Трампа може «змінити історію» і що «дійсно варто продовжити цей шлях».

Варто зазначити, що виступаючи разом з Нетаньяху після зустрічі, Трамп сказав, що Сполучені Штати візьмуть під контроль і володітимуть Сектором Гази, додавши, що «ті самі люди» не повинні відповідати за відновлення та окупацію території.

Також Трамп  запропонував назавжди переселити палестинців з охопленої війною Гази до сусідніх країн. Американський лідер оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває у країні.

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Теги: чиновник Беньямін Нетаньягу США Сектор Газы

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