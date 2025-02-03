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Трамп анонсував зустрічі та переговори з Україною і Росією

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп анонсував зустрічі та переговори з Україною і Росією
Раніше Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп: У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це 3 лютого повідомило CNN.

«Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією», – сказав він журналістам.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України. 

Російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною. Бо вважає, що це означає його програш. Про це інтерв'ю для Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б дуже небезпечним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дії російського лідера Володимира Путіна спрямовані на затягування війни та уникнення реальних переговорів. 

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Теги: президент росія Дональд Трамп США Володимир Зеленський санкції путін диктатор переговори Україна війна

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