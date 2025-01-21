Трамп помилував учасників штурму Капітолія

Прихильники республіканця після його заклику вирушити в бік будівлі Конгресу увірвалися до Капітолія

За словами Трампа, 1,5 тис. громадян отримають повне помилування

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1,5 тис. людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Майже всі підозрювані у нападі можуть отримати повне помилування. Про це повідомляє CNN.

«Це заручники. Приблизно 1,5 тис. громадян отримають повне помилування», – заявив Трамп, коментуючи статус засуджених і обвинувачених.

Рішення передбачає звільнення сотень заколотників, уже засуджених за такі злочини, як напад на поліцейських, знищення майна та інші тяжкі правопорушення.

За даними Міністерства юстиції, у зв’язку із заворушеннями в Капітолії висунули звинувачення близько 1 580 людям. З них 55% були звинувачені у проступках, тоді як решта 45% – у кримінальних злочинах.

Також повідомляється, що понад десять обвинувачених подали прохання про пом’якшення вироку, яке може призвести до скорочення терміну їхнього ув’язнення або повного звільнення.

«Ми сподіваємося, що вони вийдуть уже сьогодні ввечері, чесно кажучи», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США після закликів Дональда Трампа відновити справедливість. В результаті загинуло п’ятеро осіб, сотні отримали поранення.

Згодом звинувачення від правоохоронних органів отримали понад тисяча учасників. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.

Раніше Федеральний суд у Вашингтоні оприлюднив документ, підготовлений спеціальним прокурором, що містить докази «злочинної поведінки» Дональда Трампа під час подій 2021 року, коли його прихильники атакували Капітолій.

До слова, Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування деяких посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування.