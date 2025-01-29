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85% жителів Гренландії проти приєднання до США: опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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85% жителів Гренландії проти приєднання до США: опитування
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів
фото з відкритих джерел

Лише 6% жителів Гренландії виступають за приєднання до США

Переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу зі складу Данії та приєднання до США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на данську газету Berlingske.

За результатами соцопитування Verian, що було проведене на замовлення датської газети, лише 6% жителів Гренландії виступають за приєднання до США, ще 9% не визначилися.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде неодноразово заявляв, що острів не продається і що саме його жителі мають вирішувати своє майбутнє.

Населення острова складає 57 тис. людей. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.

Нагадаємо, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили не коментувати тему захоплення Гренландії після того, як Данія попросила союзників утриматися від реакції на погрози американського президента Дональда Трампа.

Як повідомлялося, Данія витратить близько $2,1 млрд на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією. Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження.

Раніше президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

До слова, Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську. 

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Теги: США Гренландія Дональд Трамп населення

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