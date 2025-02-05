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Трамп приймає першого іноземного лідера в Білому домі: подробиці зустрічі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп приймає першого іноземного лідера в Білому домі: подробиці зустрічі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягута президент США Дональд Трамп у Білому домі
фото: Reuters

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу став першим іноземним лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації Трампа

Президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі. Ізраїльський прем'єр став першим іноземним лідером, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні після його інавгурації, передає Reuters.

Зустріч відбувається у момент, коли мають розпочатися переговори про другу фазу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСОМ, визнаним у США терористичною організацією. Ізраїль і ХАМАС мають менш як чотири тижні, щоб узгодити умови другого етапу, який включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися в Газі, остаточне припинення бойових дій і вихід Ізраїлю з території.

CNN пише, що коли прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу запитали, наскільки він оптимістично налаштований щодо досягнення другого етапу перемир’я в Газі та угоди щодо заручників, то він сказав: «Ми спробуємо».

Трамп і Нетаньягу біля Білого дому у Вашингтоні
Трамп і Нетаньягу біля Білого дому у Вашингтоні
фото: Reuters

«Це одна з речей, про які ми збираємося тут говорити», – сказав він журналістам. «Коли Ізраїль і Сполучені Штати працюють разом, коли президент Трамп і я працюємо разом, шанси значно зростають», – додав Нетаньягу.

Трамп повторює свою ідею про переселення палестинців із Гази до сусідніх країн. Він повторив свій заклик до Йорданії, Єгипту та інших арабських держав прийняти жителів Гази, заявивши, що у палестинців немає іншого виходу, окрім як покинути прибережну смугу, яку необхідно відновити після майже 16 місяців руйнівної війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

«Прем'єр-міністр Ізраїлю також може опинитися під тиском іноді непередбачуваного американського президента, чиї ширші політичні цілі щодо Близького Сходу можуть не завжди збігатися з внутрішніми та геополітичними інтересами Нетаньягу», – пише Reuters.

Зустріч Трампа та Нетаньягу стала знаковою не лише як перша міжнародна подія нового президентського терміну, а й як сигнал про рішучі зміни у політиці США на Близькому Сході.

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Теги: Беньямін Нетаньягу переговори звільнення ХАМАС президент Дональд Трамп Ізраїль

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