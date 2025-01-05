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Журналісти дізналися, як Байден проведе останні дні на посаді

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Журналісти дізналися, як Байден проведе останні дні на посаді
Джо Байден в останні дні на посаді виголосить дві великі промови
фото з відкритих джерел

20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа

Чинний президент США Джо Байден в останні дні на посаді виголосить дві великі промови. Таким чином він хоче підбити підсумки своєї 50-річної кар'єри, пише NBC News.

За словами джерел NBC News, перша промова Байдена буде присвячена зовнішній політиці. Вона відбудеться після 12 січня, коли він повернеться з Італії.

Байден, імовірно, зосередиться на необхідності США підтримувати глобальні союзи, згадавши про розширення НАТО, розбудову відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також військову і фінансову підтримку України після повномасштабного вторгнення РФ.

Друга промова Байдена буде стосуватися його роботи у Білому домі та на держслужбі. Це фактично буде прощальним зверненням до американців.

NBC News вважає, що традиційне звернення буде схоже на прощальні промови попередників Байдена – Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Барака Обами.

За даними джерел видання, промови Байдена ще не готові, але його команда вже склала план і теми.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.

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Теги: президент інавгурація США Дональд Трамп Джозеф Байден

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