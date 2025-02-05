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Прем'єр Ізраїлю хвалить «нестандартне» мислення Трампа та називає його найкращим другом

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Прем'єр Ізраїлю хвалить «нестандартне» мислення Трампа та називає його найкращим другом
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп у Білому домі
фото: Reuters

Нетаньягу зустрівся з Трампом у Білому домі на прес-конференції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вірить, що президент США Дональд Трамп допоможе Ізраїлю досягти всіх своїх військових цілей. Про це пишуть CNN та Reuters.

Ізраїльський лідер прибув до Вашингтона. Під час прес-конференції у Білому домі, Нетаньягу підтвердив цілі Ізраїлю щодо повернення решти заручників, які утримуються в Газі, знищення потенціалу ХАМАС і забезпечення того, щоб анклав не становив загрози для Ізраїлю.

Прем'єр Ізраїлю похвалив Трампа за допомогу у поверненні деяких заручників із Гази, а також відзначив удари, яких Ізраїль завдав іранським ставленикам. Нетаньягу називає американського лідера найкращим другом та відзначає готовність Трампа «мислити нестандартно зі свіжими ідеями».

«Ви – найкращий друг, якого Ізраїль коли-небудь мав у Білому домі», – сказав він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу високо оцінив лідерство та ініціативи Трампа на Близькому Сході.

«Ваша готовність мислити нестандартно зі свіжими ідеями допоможе нам досягти всіх цих цілей», – сказав Нетаньяху президенту США.

Варто зазначити, що виступаючи разом з Нетаньяху після зустрічі, Трамп сказав, що Сполучені Штати візьмуть під контроль і володітимуть Сектором Газа, додавши, що «ті самі люди» не повинні відповідати за відновлення та окупацію території.

Ізраїльський лідер на це сказав, що ідея Трампа може «змінити історію» і що «дійсно варто продовжити цей шлях».

Також Трамп  запропонував назавжди переселити палестинців з охопленої війною Гази до сусідніх країн. Американський лідер оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває у країні.

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Теги: США Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп Ізраїль

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