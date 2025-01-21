Новий держсекретар США після призначення зробив перші заяви про Україну

Марко Рубіо переконаний, що поступки є природною частиною вирішення будь-якого конфлікту

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення російсько-української війни. Водночас він вважає, що кожній стороні доведеться поступитися чимось. Про це повідомляє CNN.

За словами Рубіо, поступки є природною частиною вирішення будь-якого конфлікту.

«Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися», – каже він.

Рубіо не став конкретно говорити про те, якою має бути поступка з боку України.

«Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори, і про те, що ці переговори на такому рівні, з такими ставками, найкраще вести через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що країни-учасниці, як росіяни, так і українці, повинні будуть прийняти остаточні рішення про те, на що вони погодилися», – сказав Рубіо.

Відповідаючи на запитання, як скоро може розпочатись процес припинення вогню в Україні, Рубіо сказав, що це буде пріоритетом президента, «тож це станеться майже негайно». «Насправді, дещо з цього вже почалося. Можна було б сподіватися, що певна основа вже закладена, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний конфлікт, але кривавий, і він має закінчитися», – сказав новий держсекретар США.

Новий держсекретар наголосив, що Росія є агресором у цій війні.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Голосування відбулося за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу президента.

Раніше Марко Рубіо заявляв, що Україна не зможе витіснити російські війська зі своєї території, тому Києву доведеться піти на поступки так само як і Москві. Рубіо наголосив, що війна стала «затяжною» та «зайшла в глухий кут». Він повторив слова Трампа, що це війна «на вимирання».

За словами Рубіо, офіційна позиція Сполучених Штатів має полягати в тому, щоб покласти кінець війні. Він вважає, що Росія не може захопити всю Україну, але й водночас «нереально вірити, що в якийсь спосіб держава розміром з Україну завдасть поразки Російській Федерації».

Як зазначив сенатор, закінчити російсько-українську війну буде «нелегкою спробою», але це «вимагатиме сміливої дипломатії».