«Згоріло дощенту, нічого немає»: Трамп порівняв пожежі у Каліфорнії з ядерним вибухом

Трамп: збитки від пожеж у Лос-Анджелесі більші, ніж від ядерного удару

Збитки від пожеж у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, – «Главком») перевищили збитки від гіпотетичного ядерного удару. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Newsmax обраний президент США Дональд Трамп.

Лісові пожежі розпочалися в окрузі Лос-Анджелес 7 січня. Вони визнані наймасштабнішими в історії Каліфорнії.

За словами Трампа, ситуація набагато гірша за те, що показують по телевізору. «Я вважаю, що збитки більші, ніж якби було завдано удару ядерною зброєю. Я ніколи не бачив нічого подібного. Все просто згоріло дощенту, нічого немає», – заявив Трамп.

Трамп, який на початку цього тижня критикував губернатора Гевіна Ньюсома за його поводження із пожежами, сказав, що два десятки підтверджених смертей, ймовірно, є лише незначною частиною реальних жертв, оскільки відповідні служби починають обшукувати будівлі та території, випалені вогнем. «Знаєте, вони знайдуть багато тіл. Тільки собаки їх знайдуть, чи не так? Але ми знайдемо багато тіл і ще багато, багато мертвих», – зазначив Трамп.

Як пише видання, новообраний президент був вражений фотографіями величезного рівня руйнувань, спричинених пожежами, і, як повідомляється, розглядає можливість полетіти до місця подій, щоб на власні очі побачити масштаб збитків.

За оцінкою консалтингової компанії AccuWeather, збитки від катастрофи у США склали $250-275 млрд, що перевищує шкоду від урагану «Хелен» у 2024 році та за весь сезон лісових пожеж у 2020 році.

Місцева влада заявляє, що загальна площа пожеж перевищує 160 кв км. Загинули щонайменше 24 особи, вогнем знищено понад 12,3 тис. будівель. Метеорологи зазначають, що причиною швидкого поширення вогню стала суха та вітряна погода.

До слова, у США з'явиться «план Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса. Влада Каліфорнії почала розробку нового плану, спрямованого на відродження Лос-Анджелеса після природних пожеж.