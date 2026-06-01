Ігар Тишкевіч
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть?

Кримський міст знову стає головною ціллю для ЗСУ?
Вантажівки, дорога та Кримський міст «на біс»

Отже. По всій Росії налічується (різного типу) 2,6...2,7 млн вантажних автомобілів та автоцистерн (вантажопідйомністю понад 2,5 тонни). Додамо сюди, скажімо, мільйон (загалом) військових вантажівок та спеціальної техніки. За 18 місяців Україна знищила понад 36 тисяч одиниць вантажного транспорту. Переважно на окупованій частині. Тобто транспорту, який використовувався для постачання як окупаційного режиму, так і російських військових.

Тепер дивимося. 3,6 млн – це по всій території РФ. І якщо навіть припустити, що на окупованій території сконцентровано 10% автотранспорту (360 тисяч) – то Україна вже знищила 10%. У реальності частка вантажних автомобілів у прикордонних областях Росії та на окупованих територіях України менша. Як мінімум у 2 рази. І ось тут починається найцікавіше.

«Вивезення» 20% вантажівок = порушення логістики. Якщо врахувати, що останніми тижнями Україна цілеспрямовано вивозить АЗС та автоцистерни трасою Маріуполь-Джанкой, то стає взагалі цікаво. У тебе може залишитися вантажівка, а от проблеми з паливом не дадуть поїхати далеко.

Постачання з Криму? Тож давайте згадаємо – кілька місяців тому Україна полювала на пороми в Керченській протоці. І зараз працюючих залишилося 0. Буквально жодного залізничного порома. Керченський міст? Поки що працює, але з обмеженнями щодо кількості вагонів у залізничному складі. Тобто «постачання через Крим» теж не варіант. Додамо, що з квітня 2026 року добре горять нафтобази на півострові.

А значить, скоро перед Україною знову постане питання: чому Кримський міст ще стоїть. І як тільки його підірвуть, почнеться найцікавіше з російською логістикою.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія ЗСУ війна Кримський міст

